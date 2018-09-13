خالد بن سلمان: قَتلة رفيق الحريري لا زالوا أحراراً يختطفون سيادة وعروبة لبنان

تواصل – فريق التحرير:

دعا سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان المجتمع الدولي إلى التكاتف لتحميل قاتلي رئيس وزراء لبنان السابق الشهيد رفيق الحريري المسؤولية ومعاقبتهم.

كما شدد على ضرورة وضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها لنشر الفوضى وتدمير الأوطان العربية.

وكتب الأمير خالد بن سلمان بحسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بعد 13 عاما من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وباسل فليحان ورفاقهم، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربعة أعضاء من ما يسمى بحزب الله، ولا يزال قاتلوه أحراراً مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران”.