سفارة المملكة في واشنطن تحذر المواطنين من إعصار فلورنس

تواصل – الرياض:

دعت سفارة المملكة في واشنطن اليوم (الخميس) المواطنين المقيمين في المناطق الواقعة على طريق إعصار فلورنس إلى الالتزام بإرشادات السلامة وما تعلنه السلطات المحلية بهذا الخصوص.

ونبهت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل ثلاث أيام المواطنين بأخذ الحيطة والحذر جراء عاصفة فلورنس المُحتملة هذا الأسبوع على ولايات شمال كارولينا وجنوب كارولينا وفيرجينيا، حسب توقعات الأرصاد الجوية المحلية في الولايات المتحدة.

وأضافت عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «وتدعو المواطنين المتواجدين في هذه الولايات إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك». ووضعت السفارة أرقام اتصال في حالة الطوارئ، هاتف السفارة(خلال أوقات الدوام الرسمية): 2023423800 ويمكنكم الاتصال خارج أوقات الدوام الرسميّة أو إرسال رسالة نصية: 2027463555 2027469777 2027460666 2027462888