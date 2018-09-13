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تدشين «خدمة زمزم الإلكترونية».. تعرف على الشروط والمزايا

تدشين «خدمة زمزم الإلكترونية».. تعرف على الشروط والمزايا
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تواصل – مكة المكرمة:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أمس (الأربعاء)، خدمة زمزم الإلكترونية التي تعمل على توفير مياه زمزم لضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي ولجميع المستفيدين بآلية ميسرة من خلال التسجيل على موقع الوكالة.

وحددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بإدارة السقيا، الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمة “زمزم الإلكترونية”.

وأوضح مدير إدارة السقيا يوسف العوفي، أن الشروط تشمل إدخال البيانات الشخصية لتأكيد عملية حجز موعد التعبئة والكمية المطلوبة، وكذلك متابعة الأوقات المخصصة للتعبئة الموضحة بالموقع الإلكتروني للحد من الازدحام، إلى جانب وضع أعداد محددة من العبوات لكل مستفيد.

ولفت إلى أنه تتم عملية فرز أعداد الزوار والمستفيدين من الخدمة الإلكترونية لماء زمزم بشكل يومي؛ لحصر المشكلات وحلها على وجه السرعة، وتلبية للطلب المتزايد على مياه زمزم.

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