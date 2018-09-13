احذر.. امرأة تصاب بالسرطان بسبب عادة «قضم الأظافر»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

احذر.. امرأة تصاب بالسرطان بسبب عادة «قضم الأظافر»

احذر.. امرأة تصاب بالسرطان بسبب عادة «قضم الأظافر»
0

تواصل – متابعات:

يعد قضم الأظافر من بين السلوكيات المذمومة، لكن الكثيرين يدمنون على ذلك منذ سن مبكرة ويصعب عليهم التخلص منه.

 وباستثناء تقزز الآخرين من رؤية ذلك السلوك لا توجد هناك أي عواقب أخرى. غير أن الأمر مختلف في حالة الطالبة البريطانية كورتني ويتورن (20 عاماً) فتعودها على قضم أظافرها تسبب في ظهور مرض السرطان لديها.

قبل سنوات بدأت كورتني ويتورن في قضم أظافرها كرد فعل على المعاكسات والضغط النفسي الذي كانت تتعرض له في المدرسة، لكن مع الوقت صارت تُفرط في ذلك لدرجة أنها لا تترك أي شيء من الأظافر في أصابعها فصار لون بقايا أظافرها أسوداً.

وعوض استشارة طبيب مختص أو معارفها، أخفت طالبة علم النفس البريطانية الأمر عن محيطها بطرق مختلفة كإخفاء الأظافر بقبضة اليد أو وصع أظافر زائفة، حسب الموقع الإخباري الألماني “بونته”.

وبعد أن ازدادت حالة أصابعها سوءا قررت في نهاية المطاف التوجه للعلاج. وفي البداية فكرت في عملية جراحية تجميلية، لكن الطبيب المشرف انتبه إلى وجود تشوه في إبهامها وأمر بإجراء فحص دقيق لها، نتائج الفحص جاءت صادمة حيث تم تشخيص مرض السرطان لديها وهو أمر نادر الحدوث، يضيف الموقع الإخباري الألماني “بونته”.

واضطر الاطباء لإجراء أربع عمليات جراحية للطالبة البريطانية، وفي العملية الرابعة والأخيرة أزيل جزء من إبهامها.

ومع ذلك فهي محظوظة لأنه الأطباء شخصوا المرض قبل أن ينتشر في جميع أطراف إبهامها. وينصح الأطباء بتفادي قضم الأظافر بالفم، فمن شأن ذلك التسبب في ظهور مرض السرطان، لأن الجلد يتأثر من خلال الإفراط في القضم.

ويشبه الأطباء تأثير القضم بنفس التأثير الذي يحدث عند التعرض لحروق الشمس بشكل مستمر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اختصاصية: مشروع صحي بالمملكة يرفع فرص الشفاء من السرطان إلى 90%

اختصاصية: مشروع صحي بالمملكة يرفع فرص الشفاء من السرطان إلى 90%

ارتفاع نسبة الأطباء 38% خلال عام بـ«صحة حائل»

ارتفاع نسبة الأطباء 38% خلال عام بـ«صحة حائل»

بريطانيا تبدأ تقنية ثورية باهظة لعلاج «سرطان الدم»

بريطانيا تبدأ تقنية ثورية باهظة لعلاج «سرطان الدم»

15 عرضاً.. احذرهم حتى لا تقع فريسة للسرطان

15 عرضاً.. احذرهم حتى لا تقع فريسة للسرطان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>