احذر.. امرأة تصاب بالسرطان بسبب عادة «قضم الأظافر»

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يعد قضم الأظافر من بين السلوكيات المذمومة، لكن الكثيرين يدمنون على ذلك منذ سن مبكرة ويصعب عليهم التخلص منه.

وباستثناء تقزز الآخرين من رؤية ذلك السلوك لا توجد هناك أي عواقب أخرى. غير أن الأمر مختلف في حالة الطالبة البريطانية كورتني ويتورن (20 عاماً) فتعودها على قضم أظافرها تسبب في ظهور مرض السرطان لديها.

قبل سنوات بدأت كورتني ويتورن في قضم أظافرها كرد فعل على المعاكسات والضغط النفسي الذي كانت تتعرض له في المدرسة، لكن مع الوقت صارت تُفرط في ذلك لدرجة أنها لا تترك أي شيء من الأظافر في أصابعها فصار لون بقايا أظافرها أسوداً.

وعوض استشارة طبيب مختص أو معارفها، أخفت طالبة علم النفس البريطانية الأمر عن محيطها بطرق مختلفة كإخفاء الأظافر بقبضة اليد أو وصع أظافر زائفة، حسب الموقع الإخباري الألماني “بونته”.

وبعد أن ازدادت حالة أصابعها سوءا قررت في نهاية المطاف التوجه للعلاج. وفي البداية فكرت في عملية جراحية تجميلية، لكن الطبيب المشرف انتبه إلى وجود تشوه في إبهامها وأمر بإجراء فحص دقيق لها، نتائج الفحص جاءت صادمة حيث تم تشخيص مرض السرطان لديها وهو أمر نادر الحدوث، يضيف الموقع الإخباري الألماني “بونته”.

واضطر الاطباء لإجراء أربع عمليات جراحية للطالبة البريطانية، وفي العملية الرابعة والأخيرة أزيل جزء من إبهامها.

ومع ذلك فهي محظوظة لأنه الأطباء شخصوا المرض قبل أن ينتشر في جميع أطراف إبهامها. وينصح الأطباء بتفادي قضم الأظافر بالفم، فمن شأن ذلك التسبب في ظهور مرض السرطان، لأن الجلد يتأثر من خلال الإفراط في القضم.

ويشبه الأطباء تأثير القضم بنفس التأثير الذي يحدث عند التعرض لحروق الشمس بشكل مستمر.