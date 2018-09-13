توقعات بأمطار على 9 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها ).

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق (حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقتين الشرقية والغربية.