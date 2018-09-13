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الرياض.. «التجارة» تغلق 25 مستودعاً وتصادر 20 ألف إطار سيارات مستعمل

الرياض.. «التجارة» تغلق 25 مستودعاً وتصادر 20 ألف إطار سيارات مستعمل
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تواصل – فريق التحرير:
بدأت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مستودعات مراكز ومحال بيع إطارات المركبات بمواقع مختلفة بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض.
وقادت نتائج الحملة التي بدأت ٣ عصر اليوم ولازالت مستمرة وحتى منتصف هذه الليلة إلى إغلاق ٢٥ مستودع وضبط ٥٣ عامل مخالف وضبط ٦٠ ماكينة إطارات، ومصادرة أكثر من ٢٠ ألف إطار سيارات مستعمل، حيث يتم إتلاف جميع الكميات على نفقة المنشآت المخالفة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، وإحالة المتورطين في تخزينها وعرضها وبيعها إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام  مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
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