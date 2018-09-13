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الأمير «خالد بن سلمان» يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاغتيالات أنظمة الغدر والدمار

الأمير «خالد بن سلمان» يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاغتيالات أنظمة الغدر والدمار
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تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، على ضرورة معاقبة المتورطين في اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان سابقا.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد ١٣ عامًا من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رحمه الله، وباسل فليحان ورفاقهم، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربع أعضاء من ما يسمى بحزب الله، ولا يزال قاتلوه أحرارًا مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران”.

وشدد سفير المملكة أنه على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الشهيد الحريري رحمه الله المسؤولية ومعاقبتهم، ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير اوطاننا ونشر الفوضى فيها”.

 

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