هبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

تواصل – وكالات:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

ووفقا لـ “رويترز” هبطت مخزونات الخام بمقدار 5.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 805 آلاف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما هبطت بمقدار 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن معدلات استهلاك المصافي من الخام ارتفعت بمقدار 210 آلاف برميل يوميا. وزاد معدل تشغيل المصافي نقطة مئوية واحدة.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، بما يقل قليلا عن توقعات المحللين.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وهبط صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 443 ألف برميل يوميا.