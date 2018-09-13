مرور الخرج يعلن قيمة غرامة مخالفتي اللوحة الممسوحة وعدم الفحص (فيديو)

تواصل – الخرج:

نفذ مرور محافظة الخرج، أمس الأربعاء، حملة مرورية للحد من المخالفات حيث تم رصد العديد من المخالفات أبرزها عدم المحافظة على لوحة المركبة وعدم حمل رخصة قيادة والتظليل.

ونشر مرور الخرج عبر حسابه بالسناب شات فيديو يظهر رصد مخالفتين مرورية لسيارتين المخالفة الأولى تمثلت في (عدم وجود فحص جديد)، فيما تمثلت المخالفة الثانية في وجود لوحة ممسوحة وتم توقيع غرامة بالمخالفة بقيمة 1000 ريال؛ في حين تجدد اللوحتين بـ(100) ريال فقط.

وناشد مرور الخرج كافة السائقين بالالتزام بتعليمات المرور وإرشاداته وإلى التعاون مع رجال المرور والبعد عن ارتكاب المخالفات المرورية.