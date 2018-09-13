لندن.. مؤتمر يستعرض وثائق تكشف تورط إيران في «إرهاب أوروبا»

تواصل – وكالات:

عقد مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا وناقش تفاصيل جديدة حول الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا.

واستعرض المؤتمر معلومات جديدة عن ضلوع المسؤولين والمؤسسات الإيرانية في الإرهاب في أوروبا، وسلسلة القيادة في عملية صنع القرار في الإرهاب. ومن بين مواضيع النقاش، كانت المعلومات حول شبكة وزارة المخابرات العاملة في الخارج ولاسيما الهجمات الإرهابية في أوروبا وتفاصيل عن الشخص الرئيسي الذي يوجه العمليات الإرهابية خارج إيران وسلوكه وخلفيته.

وشارك في المؤتمر أعضاء من مجلسي البرلمان من الأحزاب واعلنوا عن مبادرتهم الجديدة لمواجهة أنشطة طهران الإرهابية ومعالجة دعم النظام الإيراني للإرهاب الذي يهدّد أمن أوروبا ومواطنيها.

وقال ديفيد جونز، عضو في مجلس العموم البريطاني: هذا موضوع مهم جدا ونحن نتحدث عن ايران بصفتها كدولة إرهابية يعتبر تهديدًا رئيسيًا للمجتمع الدولي والكل يعرف لا يوجد هناك في داخل النظام الايراني شخص معتدل كما يدعي البعض بل متورط في كل ما يحدث.

كما أكد اللورد مغينس عضو مجلس اللوردات البريطاني : أنا كنت أعمل منذ سنوات ضد الأعمال الإرهابية ولي دراسات في هذا المجال، أنتم تسمعون بكثير مما يجري في داخل النظام الإيراني وممكن تثير الشك او التعجب ولكن لا مجال للشك بل أن ما نسمعه عن طبيعة هذا النظام هو جزء ضئيل عن الواقع في مجال الأعمال الإرهابية التي يديرها النظام الإيراني.

وأضاف مغينس الأمر الذي للاسف لم يتغير لحد الآن. خاصة في الظروف التي تعاني منها كثير من الإيرانيين من الفقر والبطالة ولكن يسعى النظام الإيراني لتوسيع مثل هذه الأعمال بدلًا من حل هذه المشاكل والمعاناة.

وتابع تجاهلت الحكومات الغربية الحقائق واعتبرت إيران شبه ديمقراطية، ولم يتغير شيء بالنسبة للشعب الإيراني على الرغم من رئاسة روحاني.