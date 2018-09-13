لندن.. مؤتمر يستعرض وثائق تكشف تورط إيران في «إرهاب أوروبا»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

لندن.. مؤتمر يستعرض وثائق تكشف تورط إيران في «إرهاب أوروبا»

لندن.. مؤتمر يستعرض وثائق تكشف تورط إيران في «إرهاب أوروبا»
0

تواصل – وكالات:

عقد مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا وناقش تفاصيل جديدة حول الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا.

واستعرض المؤتمر معلومات جديدة عن ضلوع المسؤولين والمؤسسات الإيرانية في الإرهاب في أوروبا، وسلسلة القيادة في عملية صنع القرار في الإرهاب. ومن بين مواضيع النقاش، كانت المعلومات حول شبكة وزارة المخابرات العاملة في الخارج ولاسيما الهجمات الإرهابية في أوروبا وتفاصيل عن الشخص الرئيسي الذي يوجه العمليات الإرهابية خارج إيران وسلوكه وخلفيته.

وشارك في المؤتمر أعضاء من مجلسي البرلمان من الأحزاب واعلنوا عن مبادرتهم الجديدة لمواجهة أنشطة طهران الإرهابية ومعالجة دعم النظام الإيراني للإرهاب الذي يهدّد أمن أوروبا ومواطنيها.

وقال ديفيد جونز، عضو في مجلس العموم البريطاني: هذا موضوع مهم جدا ونحن نتحدث عن ايران بصفتها كدولة إرهابية يعتبر تهديدًا رئيسيًا للمجتمع الدولي والكل يعرف لا يوجد هناك في داخل النظام الايراني شخص معتدل كما يدعي البعض بل متورط في كل ما يحدث.

كما أكد اللورد مغينس عضو مجلس اللوردات البريطاني : أنا كنت أعمل منذ سنوات ضد الأعمال الإرهابية ولي دراسات في هذا المجال، أنتم تسمعون بكثير مما يجري في داخل النظام الإيراني وممكن تثير الشك او التعجب ولكن لا مجال للشك بل أن ما نسمعه عن طبيعة هذا النظام هو جزء ضئيل عن الواقع في مجال الأعمال الإرهابية التي يديرها النظام الإيراني.

وأضاف مغينس الأمر الذي للاسف لم يتغير لحد الآن. خاصة في الظروف التي تعاني منها كثير من الإيرانيين من الفقر والبطالة ولكن يسعى النظام الإيراني لتوسيع مثل هذه الأعمال بدلًا من حل هذه المشاكل والمعاناة.

وتابع تجاهلت الحكومات الغربية الحقائق واعتبرت إيران شبه ديمقراطية، ولم يتغير شيء بالنسبة للشعب الإيراني على الرغم من رئاسة روحاني.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حقوقية حوثية تُقر بدور إيران في تهريب السلاح إلى اليمن

حقوقية حوثية تُقر بدور إيران في تهريب السلاح إلى اليمن

أمريكا تحذر إيران من أي هجوم يشنه وكلائها في العراق

أمريكا تحذر إيران من أي هجوم يشنه وكلائها في العراق

«الحوثي» يمنح 86 أجنبياً الجنسية بينهم إيرانيون

«الحوثي» يمنح 86 أجنبياً الجنسية بينهم إيرانيون

وزير خارجية أمريكا السابق يتهم إيران باستخدام أموال «النووي» لدعم الإرهاب

وزير خارجية أمريكا السابق يتهم إيران باستخدام أموال «النووي» لدعم الإرهاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>