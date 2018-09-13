تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف والد الطفل ضحية مستشفى الرياض، والذي وجد متوفى أعلى سطح المستشفى بعد 5 ساعات من اختفائه، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة.

وقال والد الطفل في مداخلة مع برنامج معالي المواطن على قناة “إم بي سي”: “الحمد لله رب العالمين، هذا قضاء الله وقدره”، مضيفاً: “هناك قصور من جانب الأمن في المستشفى، لأن أمه طلبت منهم بعد 10 دقائق من اختفائه مساعدتها في البحث عنه، فلم يكن هناك أي تجاوب، وكان هناك برود شديد من الأمن المسؤولين عن حماية المستشفى”.

وأضاف والد الطفل أنه اختفى من يد أمه الساعة 7 وخمس دقائق وعثروا عليه بعد منتصف الليل الساعة 12 تقريبا، أي بعدها بخمس ساعات.

وتابع والد الطفل: “أنا متأكد وأجزم أنه لم يكن أحد موجود في غرفة عمليات كاميرات المراقبة”.

واستطرد قائلا: أن أحد الموظفين قال له “نعتذر إحنا دوامنا ينتهي الساعة 10 وقالوا إن دوامنا انتهى وتعبنا، وهذا ما قاله مشرف أمني هناك”.

ولفت إلى أن المدير المناوب في هذه الفترة لم يكن متجاوب والطفل عُثر عليه بعد وصول وردية جديدة عملت بحماس وبحثوا عن الطفل، وكانت هناك حالة انتشار وحضر مدير المستشفى، وشعرت بحالة استنفار والخبر وصل مدير عام المستشفى وحضر أعضاء في الإدارة، ولكن بعد ماذا بعدما توفي الولد”.

واختتم بقوله: “الخطأ الفادح ليش سلالم الطوارئ كانت مفتوحة، وليش يترك السطح مفتوح، ممكن من الناحية الأمنية أي إنسان يقدر يختفي للسطح”.