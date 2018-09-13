الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

معركة وتشابك بالأيدي بين نساء «متسولات».. والضحية «رضيع» (فيديو)

تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة طفل فوق سطح مستشفى بالرياض (فيديو)

0

 

 

تواصل – فريق التحرير:

كشف والد الطفل ضحية مستشفى الرياض، والذي وجد متوفى أعلى سطح المستشفى بعد 5 ساعات من اختفائه، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة.

وقال والد الطفل في مداخلة مع برنامج معالي المواطن على قناة “إم بي سي”: “الحمد لله رب العالمين، هذا قضاء الله وقدره”، مضيفاً: “هناك قصور من جانب الأمن في المستشفى، لأن أمه طلبت منهم بعد 10 دقائق من اختفائه مساعدتها في البحث عنه، فلم يكن هناك أي تجاوب، وكان هناك برود شديد من الأمن المسؤولين عن حماية المستشفى”.

وأضاف والد الطفل أنه اختفى من يد أمه الساعة 7 وخمس دقائق وعثروا عليه بعد منتصف الليل الساعة 12 تقريبا، أي بعدها بخمس ساعات.

وتابع والد الطفل: “أنا متأكد وأجزم أنه لم يكن أحد موجود في غرفة عمليات كاميرات المراقبة”.

واستطرد قائلا: أن أحد الموظفين قال له “نعتذر إحنا دوامنا ينتهي الساعة 10 وقالوا إن دوامنا انتهى وتعبنا، وهذا ما قاله مشرف أمني هناك”.

ولفت إلى أن المدير المناوب في هذه الفترة لم يكن متجاوب والطفل عُثر عليه بعد وصول وردية جديدة عملت بحماس وبحثوا عن الطفل، وكانت هناك حالة انتشار وحضر مدير المستشفى، وشعرت بحالة استنفار والخبر وصل مدير عام المستشفى وحضر أعضاء في الإدارة، ولكن بعد ماذا بعدما توفي الولد”.

واختتم بقوله: “الخطأ الفادح ليش سلالم الطوارئ كانت مفتوحة، وليش يترك السطح مفتوح، ممكن من الناحية الأمنية أي إنسان يقدر يختفي للسطح”.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

إعفاء 5 قادة بمدارس عالمية في الرياض بسبب «إجراءات الانضباط»

بـ«القوة الجبرية».. أمن الطرق يوقف مركبة مسروقة بالرياض

بـ«القوة الجبرية».. أمن الطرق يوقف مركبة مسروقة بالرياض

إطلاق حملة سلامة الأبراج والمباني العالية بالرياض غداً

إطلاق حملة سلامة الأبراج والمباني العالية بالرياض غداً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>