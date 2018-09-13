العمري: أداء وزارة الإسكان لا يستحق درجة «مقبول» (فيديو)

تواصل – الرياض:

أكد الكاتب والخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري أن أداء وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، مضيفا أن درجة مقبول لا يمكن أن تستحقها الوزارة .

وتابع العمري، خلال مداخلته مع برنامج ”معالي المواطن” المذاع على قناة “أم بي سي” أن وزارة الإسكان لا يمكن أن تقدم البرنامج السكني المطلوب دون القضاء على المشكلة الأساسية وهي تضخم الأسعار.

وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية إلا أنها مازالت أعلى من قدرة كثير من المواطنين

ولفت العمري إلى أن تقييم أداء وزارة الإسكان موضوع معقد وتحدي تنموي كبير ولا يتم إلا بوجود أرقام، مضيفا أن الأرقام الموجودة نوعين هما ” البيانات التي تصدرها وزارة الإسكان والتصريحات النادرة عن موضوع الإسكان ونسبة الانجاز في هذا البرنامج ” .

وتابع: الوزارة أعلنت عن 19 دفعة خلال عامي 2017 و2018 وباقي هذا العام 4 دفعات حتى تكتمل ويصل المجموع الكلي إلى أكثر من 500 ألف وحدة .

وأردف الخبير الاقتصادي: ” في نهاية أغسطس الماضي تم تداول تصريحات حول 70% قبول عند المواطنين للأراضي و45% للمساكن تحت الإنشاء فيما ذكر متحدث الإسكان أن نسبة الانجاز والقبول الكلية وصلت إلى 60% لافتا إلى أن هذا الرقم لا يمكن تصديقه إذا انعكس على أرقام القبول السابقة.

وأضاف أنه ”بناء على توزيع النسب التي ذكرها متحدث الإسكان في 8 مارس الماضي من حيث” القبول والمساكن الجاهزة” هي 12 ألف و600 وحدة وإذا تم جمع هذه النسبة فهذا يعني أن أعلى نسبة يمكن يصلها القبول لا تتعدى 42 % ومعنى ذلك 6 مواطنين رفضوا مقابل 4 آخرين أعلنوا القبول”.

وأوضح أن نسبة القبول في الرياض لا تتعدى 33 % أي أن من بين كل 10 مواطنين 3 منهم استطاعوا النفاذ و7 مازالوا في الانتظار .