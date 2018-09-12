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«آبل» تكشف في مؤتمرها السنوي عن هواتف «آيفون» الجديدة.. المواصفات والأسعار

«آبل» تكشف في مؤتمرها السنوي عن هواتف «آيفون» الجديدة.. المواصفات والأسعار
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “آبل” خلال المؤتمر السنوي في مدينة كوبرتینو في ولاية كالیفورنیا، عن ھواتف آيفون الجديدة.

وتاتي الھواتف بحجمین مختلفین الأول بمقاس 8.5 إنش يسمى Xs ،والآخر بحجم شاشة 5.6 إنش وھي الأكبر في ھواتف آبل حتى الآن ويسمى آيفون Max Xs.

ويشترك الھاتفان في المواصفات فھما مصنوعان من الستانلس ستیل وبشاشة تملأ الواجھة الأمامیة، كما تتوفر بثلاث ألوان الذھبي والفضي والأسود وھي مضادة للماء حتى عمق يفوق المترين.

ونقلت تقارير شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن مصدر في شركة “أبل”، بأن الأسعار الأولية لهواتف “آيفون 9” يبلغ 799 يورو، و” آيفون إكس إس 909 يورو، في حين يبلغ سعر “آيفون XS بلاس” 1149 يورو، وسيكون متوفر في الأسواق العالمية في 12 سبتمبر.

وأضافت التقارير بأن أقل سعة تخزين للهواتف تبلغ 64 جيجابايت ويزداد السعر بحسب سعة التخزين.

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