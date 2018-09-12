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«متحدث التعليم» يكشف آلية عمل لجنة تعليق الدراسة.. ماذا قال بشأن المعلمين؟

«متحدث التعليم» يكشف آلية عمل لجنة تعليق الدراسة.. ماذا قال بشأن المعلمين؟
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تواصل – الرياض:

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، على دور لجنة تعليق الدراسة المركزية، موضحًا أن القرار الخاص بتشكيلها صدر العام الماضي وما نشهده حاليًا هو عملية ترتيب الإجراءات وتنظيم آليات عملها.

وقال العصيمي في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية”: إن اللجنة المركزية ستكون مسؤولة عن تعليق الدراسة في أي منطقة أو في مدارس بعينها بناء على معطيات الأرصاد والأحوال الجوية.

وأسندت وزارة التعليم قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني، حالة من الجدل ما بين مؤيدين ورافضين.

وقررت الوزارة أن يكون تعليق الدراسة محصوراً على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.

والمعروف أن تعليق الدراسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

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