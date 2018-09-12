«الاتصالات السعودية» تعلن توفر وظائف في هذه التخصصات

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة بمجال الإدارة والحاسب الآلي لذوي الخبرة، لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (خبير محلل الأعمال، ومدير قسم مراقبة الأداء)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- خبير محلل الأعمال (Business Analysis Professional):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات الإدارية أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير قسم مراقبة الأداء (Performance Control Section Manager).

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (هنا).