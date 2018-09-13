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اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»

اتحاد الملاك يطلق خدمة دفع الاشتراك عبر نظام «سداد»
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تواصل – الرياض:

أطلق برنامج “اتحاد الملاك” التابع لوزارة الاسكان إمكانیة دفع اشتراك الاتحاد عبر خدمة “سداد”، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونیة التفاعلیة للاتحادات لمعرفة خطوات السداد، حیث تساھم ھذه الخطوة في تسھیل عملیة جمع مستحقات الملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكیة المشتركة.

وأكد البرنامج على أھمیة ھذه الخطوة التي من شأنھا الاسھام في عملیة جمع المستحقات المتفق علیھا بین أعضاء الاتحادات السكنیة والتجارية بشكل إلكتروني، بدلاً من استخدام الطريقة السابقة التي تستغرق وقتاً وجھدا أكبر، حیث يمكن للملاك الآن دفع المستحقات المتفق علیھا بینھم لحساب الاتحاد مباشرة عبر خدمة “سداد” الإلكترونیة، علماً أن البوابة التفاعلیة تُمكن مدير الاتحاد من إصدار الفواتیر إلكترونیا لأعضاء الاتحاد، كما تساعد المنصة مدير الاتحاد في متابعة المتعثرين عن السداد.

يذكر أن “اتحاد الملاك” وضمن خطواته التطويرية أطلق مؤخرا بوابته الإلكترونیة التفاعلیة لملاك الوحدات السكنية و التجارية ذات الملكیة المشتركة، إذ تتیح البوابة عددا من الخدمات والممیزات تشمل تعزيز التواصل المستمر بین الأعضاء وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في ترشیح وانتخاب مجلس الإدارة والتصويت على اللائحة الداخلیة واعتماد الرسوم وفتراتھا بما يوفر خدمات العقار الضرورية، كما يمكن للاتحاد تقديم الوثائق وإصدارھا بشكل الكتروني من خلال البوابة مما يسرع الإجراءات اللازمة لأعمال الاتحاد مع الجھات المعنیة وذات العلاقة، كما يمكن لملاك الوحدات إضافة وحداتھم والاطلاع على نتائج الاجتماعات المجلس والجمعیات العمومیة والقوائم المالیة وأھم الأخبار والإعلانات الخاصة بالاتحاد، ويمكن التسجیل عبر زيارة الموقع الإلكتروني لاتحاد الملاك .https://hoa.mullak.sa

وتھدف وزارة الإسكان من خلال ھذا البرنامج الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٥) بتاريخ٤٢٣/٢/١١ھـ إلى تنظیم العلاقة بین ملاك وشاغلي الوحدات السكنیة ذات الملكیة المشتركة، عبر وضع وتطوير الأنظمة واللوائح وآلیات الرقابة وتنظیم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقیام بالدور التثقیفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

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