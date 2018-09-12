«هدف»: «حافز» يشمل هذه الفئات فقط من الطلاب والمتدربين

تواصل – الرياض:

وجه صندوق تنمیة الموارد البشرية “ھدف”، الیوم الأربعاء، رسالة للباحثین عن عمل عن طريق برنامج “حافز”، ً مؤكدا أن البرنامج لا يشمل الطلاب أو المتدربین في مراحل التعلیم والتدريب كافة.

واستثنى “ھدف” طلاب محو الأمیة أو الانتساب في مراحل التعلیم من الطلاب غیر المسموح لھم من البحث عن عمل ضمن برنامج “حافز”.

فیما وفّر الصندوق حزمة دعم تأھیلي وتدريبي للتوظیف في منافذ البیع في 12 نشاطا تجاريا، وذلك بعد قرار وزارة العمل بتوطین 4 أنشطة وھي: السیارات والدرّاجات النارية، والملابس الجاھزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالیة، والأثاث المنزلي المكتبي الجاھز، والأواني المنزلية.