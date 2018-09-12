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وزير خارجية أمريكا: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

وزير خارجية أمريكا: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، التزام السعودية والإمارات، كأهم عضوين في التحالف العربي، بتقليص خطر سقوط ضحايا بين المدنيين في اليمن.

وشدد بومبيو في رسالة وجهها اليوم إلى الكونغرس على أن حكومتي السعودية والإمارات تتخذان إجراءات واضحة لتقليص خطر استهداف المدنيين والمرافق المدنية في إطار عمليات التحالف العربي في اليمن.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، عن دعمه لموقف بومبيو، مشيرا إلى أن سلطات السعودية والإمارات تبذلان كل ما بوسعهما من أجل تجنب سقوط ضحايا بين المدنيين في اليمن.

وجاءت رسالة بومبيو إلى الكونغرس على خلفية قانون جديد ألزم وزير الخارجية بالتأكيد أمام المشرعين أن حكومتي السعودية والإمارات اتخذتا إجراءات ملموسة وكافية لحماية المدنيين وإنهاء الحرب واحتواء الأزمة الإنسانية في البلاد، كشرط لمواصلة الدعم الأمريكي العسكري، وتحديدا تزويد الطائرات الحربية التابعة للتحالف بالوقود في الجو.

وسبق أن أشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أنه مهما كان قرار بومبيو بهذا الشأن، فإنه سيثير بالضبط جدلا بين المسؤولين المؤيدين للتحالف والآخرين المساندين لتجميد الدعم العسكري ، على خلفية ورود تقارير عن مقتل عشرات الأطفال في الشهر الماضي جراء غارات جوية على اليمن.

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