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سفارة المملكة في واشنطن تُحذر المواطنين مجدداً من «إعصار فلورنس»

سفارة المملكة في واشنطن تُحذر المواطنين مجدداً من «إعصار فلورنس»
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تواصل – الرياض:

دعت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مواطنيها المتواجدين في ولايات شمال كارولاينا وجنوب كارولاينا وفرجينيا و ديلاوير، للحذر من إعصار فلورنس، والاستماع لتحذيرات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء “إن وجد”.

وخاطبت السفارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواطني الممكلة، قائلة: “للتعرف على المدن التي سيتم إخلاؤها، يرجى إدخال الرمز البريدي (Zip Code) الخاص بمحل إقامتك في الرابط الذي يتبع ولايتك”، مؤكدة على ضرورة مراجعة الموقع بشكل دوري.

وسبق أن طالبت السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الاثنين، المواطنين المقيمين هناك بالحذر، جراء عاصفة فلورنس المُحتملة هذا الأسبوع على ولايات شمال كارولينا وجنوب كارولينا وفيرجينيا، وذلك حسب توقعات الأرصاد الجوية المحلية في الولايات المتحدة.

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