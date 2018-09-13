شاب يؤدي «حركات استعراضية» بدراجته النارية على طريق مكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير لقائد دراجة نارية، يقود دراجته دون التقيد بوسائل الأمن والسلامة المرورية، ويؤدي حركات استعراضية على الطريق معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وكان مقطع الفيديو تم تداوله قبل يوم عبر وسائل التواصل، وتم تصويره على طريق جبل كرا الواصل بين الطائف ومكة المكرمة.

وفي التسجيل، يظهر قائد الدراجة النارية متخليًا عن المقود، ويقف على المقعد لأداء حركات استعراضية، في حين تتبعه سيارة تسجل ما يقوم به، ويشجعه قائدها على القيام بالحركات على أنغام الموسيقى، دون إدراك للخطر الذي يتعرضان له وللآخرين.

وطالب مغردون الإدارة العامة للمرور بسرعة ضبط قائد الدراجة النارية ومصوّر المقطع وتطبيق الأنظمة بحقهما، حتى لا تتكرر الواقعة أو تشجع الآخرين على ارتكابها.