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ردّ حازم من «قطان» على وزير الخارجية العراقي بشأن الحرب في اليمن

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تواصل – الرياض:

رد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد عبد العزيز قطان، بكل حزم على تلميحات وزير الخارجية العراقي أحمد الجعفري حول توسيع الحرب في اليمن، وذلك خلال الجلسة الثانية المفتوحة للدورة الـ150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وأكد الوزير قطان أن المملكة لم تسع إلى الحرب في اليمن، لافتًا إلى أن إيران وشيعة إيران وميليشياتها هم السبب وراء الحرب في اليمن.

وفي محاولة لخلط الأوراق، حاول الجعفري استحضار تجربة بلقيس ملكة اليمن بقوله إنها كانت تسعى إلى السلام ونبذ الحرب، ليرد قطان بقوله : “إنك تفهم القرآن بشكل خاطئ”.

وصحح قطان للجعفري والحضور المفاهيم، بما كان من بلقيس وكيف خضعت بعد ذلك لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وأضاف قطان أن ملوك المملكة منذ تأسيسها على يد أبي تركي وأولاده الملوك البررة من بعده يقدمون الدعم الكامل للقضايا العربية وكل العالم يشهد بذلك.

 

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