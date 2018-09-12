«النمر» يعلق على اصطحاب الأطفال إلى المستشفيات

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قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن من التصرفات الخاطئة اصطحاب الوالدين أطفالهم إلى المستشفيات وتركهم دون رعاية.

وكتب “النمر”، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “تصرف خاطئ، أن يأتي الأب والأم إلى المستشفى مع أطفالهم، ويتركونهم دون رعاية”.

وتابع، “بعد اصطحاب الوالدين أبنائهما يصبح الوضع كالتالي: الأب في عيادة الأسنان، الأم في عيادة الباطنية، والأطفال يلعبون وحدهم في مصاعد المستشفى، وهناك موقفٌ مشهود”.

وتحقق شرطة الرياض، في وفاة طفل، يبلغ من العمر ٥ سنوات، عثر عليه، أمس الاثنين، متوفى أعلى سطح مستشفى حكومي شرق العاصمة الرياض.

وأوضح شهود عيان، أن الطفل كان برفقة والدته بالمستشفى، قبل أن يختفي عن الأنظار، وبعد ٤ ساعات من البحث عثر على الطفل متوفى بأعلى سطح المستشفى.