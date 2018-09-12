حرس الحدود يحبط محاولة تهريب «طن مخدرات».. ضبط 46 متورطاً (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب «طن مخدرات».. ضبط 46 متورطاً (صور)

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب «طن مخدرات».. ضبط 46 متورطاً (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود عن تمكن القوات من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٩٤٣) تسعمائة وثلاثة وأربعون كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، خلال شهر ذي الحجة من عام ١٤٣٩هـ .

وأوضح أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم ٤٦ شخصاً، بينهم ٢٢ يمنياً و١٧ إثيوبياً و٤ سعوديين و٢ شخصين صوماليي الجنسية وشخص واحد من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها كائناً من كان.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حرس الحدود يعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية البحرية

حرس الحدود يعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية البحرية

ضبط صفقة «حشيش» قبل وصولها المملكة عبر مهربين حوثيين (صور)

ضبط صفقة «حشيش» قبل وصولها المملكة عبر مهربين حوثيين (صور)

«الدفاع» تنشر فيديو يوثق دور مقاتلي المملكة في الدفاع عن الحدود

«الدفاع» تنشر فيديو يوثق دور مقاتلي المملكة في الدفاع عن الحدود

كويتي يتوه بالمياه الإقليمية و«حرس الحدود السعودي» يُسلمه لبلاده

كويتي يتوه بالمياه الإقليمية و«حرس الحدود السعودي» يُسلمه لبلاده

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>