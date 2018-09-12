حرس الحدود يحبط محاولة تهريب «طن مخدرات».. ضبط 46 متورطاً (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود عن تمكن القوات من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٩٤٣) تسعمائة وثلاثة وأربعون كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، خلال شهر ذي الحجة من عام ١٤٣٩هـ .

وأوضح أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم ٤٦ شخصاً، بينهم ٢٢ يمنياً و١٧ إثيوبياً و٤ سعوديين و٢ شخصين صوماليي الجنسية وشخص واحد من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبيناً أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها كائناً من كان.