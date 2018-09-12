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توجيه من أمير الشمالية بشأن تهيئة سوق الماشية الجديد

توجيه من أمير الشمالية بشأن تهيئة سوق الماشية الجديد
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تواصل – راضي العنزي:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بسرعة تهيئة سوق الماشية الجديد بمدينة عرعر بموعد أقصاه 60 يوماً، تمهيداً لانتقال سوق الماشية إلى موقعه الجديد, مشدداً على استكمال جميع الخدمات في السوق، بما يتماشى والتنمية الحضارية التي تشهدها المملكة.

من جانبه عبر أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على مايقدمه من توجيهاته مستمرة في سبيل تقديم الخدمات للمواطن والمقيم، داعياً مستأجري أحواش المواشي القديم إلى سرعة الانتقال إلى الموقع الجديد بعد انتهاء المدة المحددة.
يذكر أن سوق الماشية القديم قد أكل وشرب عليه الدهر الأمر الذي أدى لتذمر الكثير من المواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك لسوء الترتيب وضيق المكان وفوضى الأسعار حيث تم عرض البيع للماشيه في الطريق الرئيسي لسوق حراج الماشية شمال عرعر من هذا المنطلق قام سموه بهذه الخطوة المباركة والتي كان مرتب لها مسبقا من قبل الأمانة والمختصين بهذا الشأن.
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