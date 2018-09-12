دراسة: تناول منتجات الألبان 3 مرات يومياً يخفض معدلات أمراض القلب

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كشف فريق من العلماء أن تناول منتجات الألبان بمعدل 3 حصص في اليوم يخفض معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، وفقا لدراسة رصد عالمية لأكثر من 130 ألف شخص في 21 بلداً، ونشرت في مجلة لانسيت.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة التى أشرف عليها باحثون كنديون أن الأشخاص الذين تناولوا 3 حصص من منتجات الألبان الكاملة في اليوم كانت لديهم معدلات أقل للوفيات والأمراض القلبية الوعائية مقارنة مع أولئك الذين استهلكوا أقل من 0.5 حصة من منتجات الألبان الكاملة في اليوم.

وتتفق النتائج مع التحليلات السابقة للدراسات القائمة على الملاحظة والتجارب، ولكنها تقف على النقيض من الإرشادات الغذائية الحالية التي توصي بتناول 2-4 حصص من منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم في اليوم ، وتقليل استهلاك الدهون الكاملة، وتعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ماهشد ديهاغان ، أستاذ بجامعة ماكماستر ، كندا، إن الدهون الطبيعية الموجودة فى منتجات الألبان تعزز الصحة العامة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض