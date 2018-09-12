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3 أسباب وراء خروج هواء ساخن من تكييف السيارة

3 أسباب وراء خروج هواء ساخن من تكييف السيارة
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تواصل – متابعات:

يعد مكيف الهواء بالسيارة أحد أهم العوامل التي تساعد السائقين على القيادة في هدوء، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

لكن أحياناً يتعرض المكيف للأعطال، ومنها خروج هواءٍ ساخنٍ منه، وهو ما يدل على حدوث خلل لنظام التبريد في السيارة، ونستعرض هنا أهم الأسباب التي قد يؤدي إلى حدوث هذا العطل

1- في حالة تسريب سائل التبريد “الفريون” الذي يوجد بالسيارة تحدث هذه المشكلة، وهذا الأمر يحدث بسبب تبخر السائل وتحوله إلى غاز لتعرضه للضغط الشديد داخل نظام التكييف بالسيارة، وقد تحدث هذه المشكلة عند وجود أي تسريب في وصلات دائرة التبريد بالسيارة.

2- إذا حدث تلف في الضاغط الخاص بمكيف السيارة، حيث يعمل الضاغط على إزالة الحرارة الموجودة في المقصورة الداخلية للسيارة واستبدال الهواء به إلى آخر أكثر بروداً، ومع كثرة الاستخدام يتعرض الضاغط للتلف، مما يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة.

3- في حالة حدوث أعطال في النظام الكهربائي بالسيارة، فإنه يؤدي أيضاً لخروج الهواء الساخن من المكيف، حيث يحتوي نظام المكيف على عدد كبير من الأسلاك والتبديلات ومفاتيح الضغط، التي تعمل على تشغيل المكيف بكفاءة، وفي حالة تلف أي جزء منها تحدث المشكلة.

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