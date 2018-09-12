مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 57.69 نقطة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 57.69 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 57.69 نقطة
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 57.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, وبنيان ريت, وأنابيب السعودية, وكيمانول, والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بدجت السعودية, واتحاد الخليج, والكابلات, وملاذ للتأمين, والأسماك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.26% و 6.41% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وكيمانول, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 62.73 نقطة ليقفل عند مستوى 2520.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 65 صفقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 7942.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 7942.43 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8033 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8033 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 32.93 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 32.93 نقطة

«بيتكوين» تتراجع لأدنى مستوى لها في أسبوع.. وتخسر 5 % من قيمتها

«بيتكوين» تتراجع لأدنى مستوى لها في أسبوع.. وتخسر 5 % من قيمتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>