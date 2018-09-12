انضمام طائرة إيرباص جديدة لأسطول «الخطوط السعودية»

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وصلت ليلة أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طائرة جديدة من طراز إيرباص (A320) تمهيداً لانضمامها إلى أسطول الخطوط السعودية.

وتشهد الخطوط السعودية أكبر برنامج تحديث وتنمية في تاريخ المؤسسة , وفق برنامج التحول , الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية , بهدف زيادته إلى (200) طائرة حديثة بنهاية عام 2020م.

ومن المنتظر استلام (3) طائرات أخرى من ذات الطراز , خلال شهر سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل , ليكتمل بذلك استلام (30) طائرة من هذا الطراز , حيث جرى توقيع اتفاقية الاستحواذ عليها صيف عام 2015م.

وتُعد هذه الطائرة رقم (27) من طراز إيرباص A320-214 الجديدة التي تم استلامها , إلى جانب (20) طائرة أخرى من طراز A330 الإقليمية ذات الممرين التي أكتمل استلامها منتصف ديسمبر 2016م .

فيما جرى توقيع اتفاقية أخرى خلال عام 2016م للاستحواذ على (63) طائرة جديدة منها (20) طائرة من النسخة الحديثة (A320 NEO) , حيث سيتم البدء في استلامها اعتباراً من العام المقبل 2019م.