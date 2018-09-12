مؤقتا.. «البيئة» تحظر استيراد الفصيلة البقرية من جورجيا

تواصل – فريق التحرير:

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظراً مؤقتاً على استيراد حيوانات الفصيلة البقرية من دولة جورجيا، وذلك بسبب مرض التهاب الجلد العقدي، وللحد من مخاطر هذا المرض على الثروة الحيوانية والصحة العامة في المملكة.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي، أن الوزارة قامت بفرض الحظر بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، التي أفادت بظهور إصابات بمرض التهاب الجلد العقدي.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بالحظر، وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية.