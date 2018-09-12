ما حقيقة خطورة الأشعة المقطعية والصبغة على الإنسان؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

ما حقيقة خطورة الأشعة المقطعية والصبغة على الإنسان؟

ما حقيقة خطورة الأشعة المقطعية والصبغة على الإنسان؟
0

تواصل – فريق التحرير:

اشتعلت حالة من الجدل بين عدد من الأطباء والمختصين حول خطورة الأشعة المقطعية والصبغة، بعدما حذر منها بعض مشاهير مواقع التواصل بينما يؤكد الأطباء عدم ضررها على صحة الإنسان.

الدكتور عصام محمد مرشد، المتخصص في طب الأورام والعلاج الإشعاعي للبالغين ومكافحة السرطان، غرد عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” قائلاً: (قضيت اليوم نصف وقت العيادة أشرح وأكرر الشرح عن الأشعة المقطعية والصبغة مع أن هذا ليس من ضمن اختصاصي الطبي بعدما فوجئت برفض شبه جماعي من المرضى عملها بعد اطلاعهم على تغريدة أحدهم سامحه الله وأرجو أن لا يتحمل ذنب أي مريض يرفض ويعرض علاجه للفشل).

التغريدة لاقت استحسان الكثير من متابعي الدكتور عصام مرشد، لكنها قوبلت بمعارضة ورفض من قبل آخرين، من أهل الاختصاص أيضاً، والذين أكدوا ضرورة وخطورة تلك الأشعة على صحة الإنسان.

الدكتور “خالد الدرعان – استشاري الأمراض الباطنية وأمرض المفاصل والروماتزم زمالة الذئبة الحمراء، وافق “مرشد” على كلامه، مؤكداً في الوقت ذاته أن لكل عاقل الحق في الموافقة أو الرفض على أي جراء سواء أشعة بصبغة أو غيره.

وأردف في الوقت ذاته قائلاً” غير أن عقول بعض البشر مؤجره للمشاهير.. يصدقون كل ما يقال منهم بدون أدنى درجه من التفكير!! يرفض الأشعة، يتأخر التشخيص، يتأخر العلاج.. سيناريو متكرر”.

فيما كان للدكتور أسامة خان، رأي آخر، حيث أكد أن كل الطب عبارة عن توازن بين الفوائد والمخاطر ولا يوجد أي إجراء أو علاج سليم ١٠٠٪، والطبيب المختص عمله الموازنة بين الفوائد والمخاطر ويقرر الخطة”.

وتابع قائلاً: (وبخصوص التغريدة: فنعم كل المرضى يعرفون مضاعفاتها، لكن عند الحديث عنها كأنها سم الزعاف، وترهيب الناس من أشخاص يبحثون عن استعطاف وليس النصيحة).

بينما سخر مغرد آخر من المبالغات والخوف من الأشعة المقطعية بالصبغة قائلاً: (الواحد يدخن 30 سنة ووقت عمل الأشعة يرفض بسبب المضاعفات! ).

أما المغردة أمل العريني، فقد أشارت إلى ضرورة التثقيف الطبي قائلة: (هنا تظهر أهمية أقسام التثقيف الطبي وتفعيلها في المستشفيات يمكن إحالتهم لها وترك الشرح الأكثر لهم. أيضاً إرفاق بروشور يشرح نوع الأشعة والصبغة مع ورقة الموعد ومرفق معه مصادر موثقة يكون حل جداً مناسب).

وكان بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مؤخراً ما قالوا إنها دراسة علمية تؤكد خطر الأشعة المقطعية والصبغة، وأن الدراسة أكدت أن الأشعة المقطعية، شائعة الاستخدام في التصوير الطبي، قد تزيد خطر أورام المخ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

6 فوائد مهمة للخضراوات.. تعرّف عليها

6 فوائد مهمة للخضراوات.. تعرّف عليها

مفاجأة جديدة في «تويتر» لمستخدمي «نظام iOS»

مفاجأة جديدة في «تويتر» لمستخدمي «نظام iOS»

تحرك مضاد من كبار شبكات التواصل للحد من إدمان التطبيقات

تحرك مضاد من كبار شبكات التواصل للحد من إدمان التطبيقات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>