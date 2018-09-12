ما حقيقة خطورة الأشعة المقطعية والصبغة على الإنسان؟

تواصل – فريق التحرير:

اشتعلت حالة من الجدل بين عدد من الأطباء والمختصين حول خطورة الأشعة المقطعية والصبغة، بعدما حذر منها بعض مشاهير مواقع التواصل بينما يؤكد الأطباء عدم ضررها على صحة الإنسان.

الدكتور عصام محمد مرشد، المتخصص في طب الأورام والعلاج الإشعاعي للبالغين ومكافحة السرطان، غرد عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” قائلاً: (قضيت اليوم نصف وقت العيادة أشرح وأكرر الشرح عن الأشعة المقطعية والصبغة مع أن هذا ليس من ضمن اختصاصي الطبي بعدما فوجئت برفض شبه جماعي من المرضى عملها بعد اطلاعهم على تغريدة أحدهم سامحه الله وأرجو أن لا يتحمل ذنب أي مريض يرفض ويعرض علاجه للفشل).

التغريدة لاقت استحسان الكثير من متابعي الدكتور عصام مرشد، لكنها قوبلت بمعارضة ورفض من قبل آخرين، من أهل الاختصاص أيضاً، والذين أكدوا ضرورة وخطورة تلك الأشعة على صحة الإنسان.

الدكتور “خالد الدرعان – استشاري الأمراض الباطنية وأمرض المفاصل والروماتزم زمالة الذئبة الحمراء، وافق “مرشد” على كلامه، مؤكداً في الوقت ذاته أن لكل عاقل الحق في الموافقة أو الرفض على أي جراء سواء أشعة بصبغة أو غيره.

وأردف في الوقت ذاته قائلاً” غير أن عقول بعض البشر مؤجره للمشاهير.. يصدقون كل ما يقال منهم بدون أدنى درجه من التفكير!! يرفض الأشعة، يتأخر التشخيص، يتأخر العلاج.. سيناريو متكرر”.

فيما كان للدكتور أسامة خان، رأي آخر، حيث أكد أن كل الطب عبارة عن توازن بين الفوائد والمخاطر ولا يوجد أي إجراء أو علاج سليم ١٠٠٪، والطبيب المختص عمله الموازنة بين الفوائد والمخاطر ويقرر الخطة”.

وتابع قائلاً: (وبخصوص التغريدة: فنعم كل المرضى يعرفون مضاعفاتها، لكن عند الحديث عنها كأنها سم الزعاف، وترهيب الناس من أشخاص يبحثون عن استعطاف وليس النصيحة).

بينما سخر مغرد آخر من المبالغات والخوف من الأشعة المقطعية بالصبغة قائلاً: (الواحد يدخن 30 سنة ووقت عمل الأشعة يرفض بسبب المضاعفات! ).

أما المغردة أمل العريني، فقد أشارت إلى ضرورة التثقيف الطبي قائلة: (هنا تظهر أهمية أقسام التثقيف الطبي وتفعيلها في المستشفيات يمكن إحالتهم لها وترك الشرح الأكثر لهم. أيضاً إرفاق بروشور يشرح نوع الأشعة والصبغة مع ورقة الموعد ومرفق معه مصادر موثقة يكون حل جداً مناسب).

وكان بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مؤخراً ما قالوا إنها دراسة علمية تؤكد خطر الأشعة المقطعية والصبغة، وأن الدراسة أكدت أن الأشعة المقطعية، شائعة الاستخدام في التصوير الطبي، قد تزيد خطر أورام المخ.