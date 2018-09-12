بالفيديو.. رجل يبتكر سيارة طائرة للهروب من الزحام المروري

تواصل – متابعات:

ابتكر رجل فلبيني وسيلة متطورة للتنقل تتمثل في سيارة يمكنها الطيران في الهواء، وذلك في محاوله منه لتجنب الاختناقات المرورية.

وبدأ “كيز ميندوزا” من “كويزون سيتي” في الفلبين، العمل منذ ست سنوات على صناعة سيارته الطائرة الخاصة، وتمكن من القيام بأول رحلة تجريبية ناجحة بالطائرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمكن “ميندوزا” من التحليق على ارتفاع 25 قدماً فوق سطح الأرض خلال أول تجربة له على متن المركبة الطائرة. ويخطط ميندوزا للترويج لنموذج المركبة والتعاقد مع إحدى شركات السيارات لإنتاجها بكميات كبيرة.

وقال “ميندوزا” معلقاً على ابتكاره: “استغرقت التجربة عدة محاولات بسبب سوء الأحوال الجوية في الفترة الماضية. لكن بعد شهرين نجحت التجربة وتمكنت من التحليق بمركبتي بنجاح”.

وتتكون المركبة الطائرة من إطار معدني ودرع مصنوع من ألياف الكربون، وتشبه إلى حد بعيد طائرات الدرون الصغيرة.

يذكر أن الطائرة تعمل على بطاريات تحتاج إلى ساعتين ونصف من الشحن، ويمكنها التحليق لمدة 12 إلى 15 دقيقة، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.