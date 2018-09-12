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بلدية بللحمر تستعيد 800 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

بلدية بللحمر تستعيد 800 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية
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تواصل- فريق التحرير:

استعادت بلدية بللحمر بالتعاون مع مراكز الإمارة والشرطة الواقعة بنطاق إشراف البلدية وبمساندة من لجنة مراقبة الأرضي الحكومية وإزالة التعديات أكثر من 800.000 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم الاعتداء عليها وجرى العمل على تبتيرها للمحافظة عليها والعمل على رفعها مساحياً للاستفادة منها في التنمية المستقبلية للمنطقة وبما يخدم الصالح العام.

حيث أوضح رئيس بلدية بللحمر المهندس ظافر فايز الشهري أن هذه التعديات كانت في عدة قرى تتبع لمركز الاثب ومركز الماوين ومركز بيحان لافتاً إلى أن البلدية استعادتها وجرى تبتيرها بالتعاون مع المراكز والشرطة والتي تم ملاحظتها ورصدها في جولات المراقبين اليومية.

وأكد أن هذه التعديات على الأراضي الحكومية تحد من التقدم التنموي للمنطقة ولن تتوانى البلدية في الإزالة لأي أحداث ومعاقبة صاحب الأحداث بما تنص عليه اللوائح والقوانين وفقاً لمقتضى الأنظمة والتعليمات.

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