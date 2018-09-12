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رئيس «نزاهة»: تعديل نظام مكافحة الرشوة يعزز محاربة الفساد

رئيس «نزاهة»: تعديل نظام مكافحة الرشوة يعزز محاربة الفساد
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تواصل – واس:

ثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس, على تعديل نظام مكافحة الرشوة.

وأشار رئيس “نزاهة” إلى أن هذه الموافقة تأتي استمراراً لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بجميع صوره وأساليبه، مؤكداً أن تعديل نظام مكافحة الرشوة يشكل أحد أهم التطورات التشريعية التي ستمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني والمرافق العامة من الفساد.

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