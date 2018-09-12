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«تعليم عسير» تعتذر عن واقعة احتراق يد الطفلة «صبابة القهوة»

«تعليم عسير» تعتذر عن واقعة احتراق يد الطفلة «صبابة القهوة»
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تواصل – فريق التحرير:

تعليقاً على طلب والد الطالبة ريتاج (صبابة القهوة) التحقيق في إصابة يد ابنته بحروق جراء قيامها بصب القهوة لأمهات الطالبات المستجدات بداية العام الدراسي؛ قال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عسير محمد الفيفي ‘‘إن الإجراء الذي اتخذته المدرسة غير نظامي‘‘.

وأكّد في مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن مدير تعليم المنطقة وجه بتشكيل لجنة والوقوف على الموضوع والتحقيق فيه، وعلى ضوء ما تتوصل إليه لجنة التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وقدم متحدث تعليم عسير الاعتذار لأسرة الطفلة، بعد أن أكد والدها أن إدارة المدرسة لم تعتذر عما حدث لابنته.

وكانت الطالبة التي تدرس في الصف السادس في ابتدائية مركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، بحروق في يدها، إثر انسكاب دلة القهوة عليها أثناء تقديمها لأمهات الطالبات المستجدات، بعد تكليف إدارة المدرسة لها بذلك؛ ترحيباً بالأمهات اللاتي رافقن بناتهن مع انطلاقة العام المدرسي الجديد.

وعبَّر والدها عن استيائه بسبب عدم تقديم الإسعافات الأولية لابنته، مشيراً إلى أن المدرسة اكتفت بوضع فازلين لها مكان الحريق رغم خطورة ذلك، وقام هو بنقلها للمستشفى وأخبره الأطباء أن حروقها من الدرجة الأولى.

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