5 أشياء لا تبحث عنها في كمبيوتر العمل.. قد تفقد وظيفتك فوراً

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تواصل – متابعات:

فكرة الإفراط في البحث عبر محركات الإنترنت مثل “غوغل” سيئة، وهي أكثر سوءا عند إجرائها لغايات شخصية في حاسوب العمل، وربما تؤدي إلى عواقب وخيمة.

ونشر موقع “بيزنيس إندساير” تقريرا  جاء فيه أن بحث الموظف في حاسوب العمل قد يورطه في إحراج شديد، ولن ينفع بعد ذلك عمليات المسح في المتصفح.

واستعرض الموقع 6 أمور ينبغي تجنب البحث عنها في حاسوب العمل:

  1. المواقع الإباحية غير اللائقة:

بعيداً عن كون تلك المواقع محرمة شرعاً وتضر نفسياً وصحياً بالإنسان، إلا أن البعض للأسف الشديد لا يتورعون عن الدخول على المواقع الإباحية، غير أنهم يضرون أنفسهم أكثر وأكثر مرة حين يبحثون عنها على أجهزة العمل، الأمر الذي قد يؤدي لفقد وظائفهم.

وأظهر تقرير حديث أن هناك 300 ألف عملية بحث عن المواقع الإباحية داخل مقر البرلمان البريطاني، فيما تعرض أحد موظفي مدينة بالتيمور الأميركية للفصل من عملها بسبب إفراطه في مشاهدة الأفلام الإباحية.

  1. المعلومات السرية الخاصة بمؤسستك:

لا تحاول الوصول عن طريق البحث إلى معلومات سرية محصورة بعدد قليل من الموظفين. فريق تقنية المعلومات في الشركة سيعلم بأمرك عاجلاً أم آجلاً.

  1. معلومات خاصة بوظيفتك الثانية:

قاوم إغراق البحث في حاسوب العمل عن معلومات خاصة بعملك الثاني أو المشروع الذي تديره، إذ فصل كثيرون، حسب الموقع الأميركي، بعد ضبطتهم يستغلون حاسوب العمل لصالح أعمالهم الخاصة.

  1. البحث عن وظائف، خصوصا لدى المنافسين:

ربما هذا أكثر أمر لا يتسامح فيه أرباب العمل، لذلك لا تبحث عن وظيفة جديدة في العمل الحالي، حتى وإن كنت غير راضٍ عنه. الأمر الذي يعني أنك تجاوزت الحد الخاص بالثقة.

   5. البحث عن مواقع الحفلات والأفراح:

صاحب العمل لا يريد أن يراك تقضي وقتاً كثيراً في العمل للتخطيط لأنشطة شخصية بحتة.

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