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حدث في الهند.. ذبح زوجته وذهب برأسها إلى قسم الشرطة

حدث في الهند.. ذبح زوجته وذهب برأسها إلى قسم الشرطة
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تواصل – وكالات:

ألقت السلطات الهندية في ولاية “كارناتاكا” القبض على رجل أقدم على ذبح زوجته، ثم حمل رأسها، وتوجه بها إلى قسم شرطة لتسليم نفسه.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن رجلا يدعى، ساتيش إس جي، حضر إلى القسم في منطقة تشيكماغالاور، واعترف بقتل زوجته، وأن السلطات اعتقلته بتهمة القتل العمد.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الهندية ضبطت الرجل بمجرد حضوره إلى قسم الشرطة، وهو يحمل رأس زوجته مقطوعة داخل حقيبة بلاستيكية سوداء.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الزوج قتل زوجته بعد الشك في علاقتها بشخص آخر، ورؤيتهما معا، لكنّ مسؤولاً بارزاً في الشرطة قال إن الزوجة سبق وحضرت إلى الشرطة طلباً للنجاة من زوجها الذي لديه سجل إجرامي.

وأضاف: “أدركنا أن الزوجين يواجهان بعض المشكلات الأسرية. وأسدينا لهما النصح أكثر من مرة، لكننا لم نكن على علم بالخيانة”.

وفي مقطع مصور، سرد ساتيش إس جي (35 عاماً) كيف قتل زوجته باستخدام سكين، وأخرج رأس زوجته من الحقيبة البلاستيكية ممسكاً بها بيده، وفي اليد الأخرى أمسك بالسكين الذي نفَّذ بها جريمته.

وقال المتهم: “هذه زوجتي يا سيدي. لقد أعطيتها كل حبي”، لكنّ شرطياً في القسم صرخ عليه وأمره بإعادة رأسها إلى الحقيبة، مضيفاً “أن زوجته (روبا) حصلت على قرض بأكثر من 4 آلاف دولار، ثم أعطت الأموال لعشيقها”.

ومن المقرر أن يمثل القاتل أمام المحكمة، الثلاثاء المقبل، لبدء إجراءات محاكمته.

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