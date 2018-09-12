4.87 تريليون ريال القيمة المحتملة لمشاريع التعدين في المملكة

تواصل – الرياض:

قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر ‘‘إن الوزارة تعمل على الاستكشاف وتوفير المعلومات لتمكين المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من زيادة الاستثمار في التعدين؛ نظرًا لإسهامه في التنمية الاقتصادية وفي توفير وظائف‘‘.

وأوضح، على هامش افتتاحه ملتقى الفرص الاستثمارية لاستغلال الموارد المعدنية بالسودان الذي تنظمه الوزارة في جدة، أن القيمة المحتملة لمشاريع التعدين تجاوزت 4.87 تريليون ريال، وفقاً لـ”اليوم”.

وتابع، أن الوزارة توفر المعلومات والأنظمة وهناك نظام جديد تم طرحه على العموم لتقديم المرئيات حوله وسيتم الإعلان عنه العام القادم، يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ترتكز على المشاريع داخل المملكة واستغلال الثروة المعدنية في أراضيها، والتي تقدر قيمتها المحتملة بما يزيد على 4.87 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار)، مبينًا أن الثروة المعدنية متواجدة في أنحاء المملكة، وفي مناطق نائية قد تكون بعيدة عن التنمية وإذا ما توافرت فيها مثل هذه المشاريع للتعدين فستطالها التنمية.

وحول المشاريع الجديدة التي تعمل الثروة المعدنية عليها حاليًا، أشار المهندس المديفر إلى أن هناك مشاريع متعددة ومنها مشاريع موارد الفوسفات التي تعد من أكبر موارد الفوسفات في العالم، وتم البدء فيها وستضع المملكة في مصاف كبرى الدول المنتجة للفوسفات، وهناك مشاريع تنمية كبيرة في وعد الشمال وبدأ الإنتاج منها العام الماضي وحاليًا يتم العمل على توسعتها.

وقال: يأتي بعد ذلك معدن الألمنيوم ويتم الآن استغلاله في رأس الخير، وهناك مشاريع لزيادة هذه الاستثمارات منها مشاريع الذهب التي تعد من أكبر المشاريع في العالم، حيث أعلنت شركة معادن مؤخرًا عن أكبر مشروع في مناجم الذهب على مستوى العالم وهو منجم ماسورة ومسرة.