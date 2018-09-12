4.87 تريليون ريال القيمة المحتملة لمشاريع التعدين في المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

4.87 تريليون ريال القيمة المحتملة لمشاريع التعدين في المملكة

4.87 تريليون ريال القيمة المحتملة لمشاريع التعدين في المملكة
0

تواصل – الرياض:

قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر ‘‘إن الوزارة تعمل على الاستكشاف وتوفير المعلومات لتمكين المستثمرين من داخل المملكة وخارجها من زيادة الاستثمار في التعدين؛ نظرًا لإسهامه في التنمية الاقتصادية وفي توفير وظائف‘‘.

وأوضح، على هامش افتتاحه ملتقى الفرص الاستثمارية لاستغلال الموارد المعدنية بالسودان الذي تنظمه الوزارة في جدة، أن القيمة المحتملة لمشاريع التعدين تجاوزت 4.87 تريليون ريال، وفقاً لـ”اليوم”.

وتابع، أن الوزارة توفر المعلومات والأنظمة وهناك نظام جديد تم طرحه على العموم لتقديم المرئيات حوله وسيتم الإعلان عنه العام القادم، يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ترتكز على المشاريع داخل المملكة واستغلال الثروة المعدنية في أراضيها، والتي تقدر قيمتها المحتملة بما يزيد على 4.87 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار)، مبينًا أن الثروة المعدنية متواجدة في أنحاء المملكة، وفي مناطق نائية قد تكون بعيدة عن التنمية وإذا ما توافرت فيها مثل هذه المشاريع للتعدين فستطالها التنمية.

وحول المشاريع الجديدة التي تعمل الثروة المعدنية عليها حاليًا، أشار المهندس المديفر إلى أن هناك مشاريع متعددة ومنها مشاريع موارد الفوسفات التي تعد من أكبر موارد الفوسفات في العالم، وتم البدء فيها وستضع المملكة في مصاف كبرى الدول المنتجة للفوسفات، وهناك مشاريع تنمية كبيرة في وعد الشمال وبدأ الإنتاج منها العام الماضي وحاليًا يتم العمل على توسعتها.

وقال: يأتي بعد ذلك معدن الألمنيوم ويتم الآن استغلاله في رأس الخير، وهناك مشاريع لزيادة هذه الاستثمارات منها مشاريع الذهب التي تعد من أكبر المشاريع في العالم، حيث أعلنت شركة معادن مؤخرًا عن أكبر مشروع في مناجم الذهب على مستوى العالم وهو منجم ماسورة ومسرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

منتدي الرياض الاقتصادي يناقش تحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية

منتدي الرياض الاقتصادي يناقش تحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية

وزارة البترول والثروة المعدنية تدشن حسابها الرسمي على «تويتر»

وزارة البترول والثروة المعدنية تدشن حسابها الرسمي على «تويتر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>