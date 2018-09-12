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الصدر يمنع حزب المالكي من تشكيل الحكومة العراقية

الصدر يمنع حزب المالكي من تشكيل الحكومة العراقية
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تواصل – وكالات:

رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طرح مرشح حزب الدعوة الإسلامية الذي يتولى أمانته العامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

وقال عضو اللجنة التفاوضية في تحالف «سائرون» جاسم الحلفي، «الصدر يتمسك بفيتو تولي القيادي في حزب الدعوة طارق نجم منصب رئاسة الحكومة المقبلة انطلاقاً من مبدأ تحالف سائرون في تحقيق الإصلاح ونبذ المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة».

وكان حزب الدعوة قد عقد، مساء أول من أمس، اجتماعاً في منزل القيادي علي الأديب، للحصول على منصب رئاسة الحكومة بطرح المرشح طارق نجم، على خلفية رفض المرجعية الدينية في النجف تولي المسؤولين السابقين مواقع في السلطة العراقية، في إشارة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي دخل الانتخابات البرلمانية على رأس ائتلاف «النصر» وحقق المركز الثالث في عدد مقاعد البرلمان.

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