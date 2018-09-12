انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

تسبب انهيار مبنى من أربعة أدوار في حي الهنداوية، مساء يوم أمس، إلى إغلاق شارع فرعي وتعليق الدراسة في إحدى المدارس الابتدائية حتى الانتهاء من رفع الأنقاض من قبل الدفاع المدني بمحافظة جدة.

وأشار “المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إلى أن فرق البحث تحت الانقاض تدعمها فرق الإنقاذ التابعة لمدني جدة شرعت، مساء يوم أمس، في أعمال البحث تحت أنقاض لبناية مكونة من أربعة أدوار تعرضت لانهيار جزئي على مستوى الأدوار الأربع.

وتابع أن ” فرق الدفاع المدني هرعت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس لحادثة الانهيار بعد ورود بلاغ لمركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة”.

وأضاف أن “فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض مستخدمة أجهزة الاستشعار من طريق الفرق المتخصصة في البحث تحت الأنقاض المسنودة بالآليات وأطقم من فرق الإنقاذ.

وأكد “أنه حتى ساعة إعداد هذا البيان لم تسجل أي حالات احتجاز أو إصابات أو خسائر بالأرواح، ولا زالت الفرق تتابع أعمالها في موقع الحادث”.

وأبان ” أن البناية المشيدة بالحجر المنقبي والطوب الأحمر والمسقوفة بالخشب غير مأهولة بالسكان، فيما تعرض عدد من العربات المتوقفة أمام البناية للتلفيات”.

وأشار إلى أن مندوباً من أمانة محافظة جدة والكهرباء والتعليم والهلال الأحمر باشروا أعمالهم في موقع الحادث، كما ساندت الدوريات الأمنية الفرق المباشرة في إغلاق الطرق المؤدية لمنطقة الحادث.

 

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