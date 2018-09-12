العثور على رقيب أمن الطرق «العطوي» المفقود بتبوك

تواصل- فريق التحرير:

أعلن حساب “سناب تبوك”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم العثور على المفقود إبراهيم سالم العطوي، رقيب في أمن الطرق، والذي فُقد في ظروف غامضة، موضحاً أنه الآن بالطريق إلى مدينة تبوك.

وقال مجاهد العطوي، أحد أقارب المفقود، عبر “تويتر”، “الحمد لله تم التواصل مع إبراهيم سالم العطوي مع أهله وهو بخير وصحة وسلامه والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى وكل الشكر والتقدير لمن ساهموا في البحث عنه والسؤال والدعاء له”.

وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دشنوا هاشتاقاً بعنوان #فقيد_تبوك_العطوي طالبوا فيه بالمساعدة في العثور عليه، داعين الله بعودته سالماً إلى أهله.