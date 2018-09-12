رصد إشارات غامضة قادمة من الفضاء على بُعد 3 مليارات سنة ضوئية

تواصل – وكالات:

اكتشف باحثون عشرات الإشارات الغامضة القادمة من الفضاء السحيق، وذلك بعد تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وباستخدام تقنيات التعلم الآلي لتحليل بيانات تلسكوب “Green Bank” في ولاية فرجينيا الغربية، رصد فريق “Breakthrough Listen” نحو 72 إشارة راديوية سريعة (FRBs) قادمة من جسم يعرف باسم “repeater” (المكرر).

وتراكمت الأدلة حول هذه الإشارات الغريبة الغامضة على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن الباحثين ما زالوا غير متأكدين تماما من سبب ظهورها.

وتم اكتشاف أحدث دفعة من الإشارات الراديوية السريعة في بيانات “Breakthrough Listen’s 2017″، بعد تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأثار ما يسمى بـ “المكرر”، وهو جسم يُعرف أيضا باسمه الرسمي “FRB 121102″، حيرة الباحثين لسنوات. ويعد المصدر الوحيد المعروف بإطلاق إشارات نارية متكررة، ويقع في مجرة على بعد 3 مليارات سنة ضوئية من الأرض، ولكنه ما يزال غامضاً.

وأشار البعض إلى أن المصدر يمكن أن يكون نجوم نيوترونية ممغنطة للغاية، في حين اقترح آخرون أن الحضارة الغريبة المتقدمة والمتطورة هي المسؤولة عن هذه الإشارات.

واكتشف الباحثون 72 إشارة جديدة بعد تحليل 400 تيرابايت من البيانات للمرة الثانية. وفي البداية، تم العثور على 21 إشارة فقط.

وللعثور على المزيد من FRBs، قام الباحثون في البداية بتدريب شبكة عصبية للتعرف على هذه الأنواع من الإشارات، للسماح لها بالعمل على مجموعة من البيانات الضخمة.

وتضيف النتائج الجديدة رؤية مهمة لسلوك الإشارات، مع اكتشاف عدم تلقي النبضات في نمط منتظم، وفقاً للباحثين. ويمكن أن يساعد فهم أنماطها على تعقب المصدر الغامض الذي يطلق الإشارات من مليارات السنين الضوئية.