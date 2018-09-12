كاتب: استخدام «التقنية» بالتعليم يفتح المجال للإبداع بشكل أكبر

تواصل- الرياض:

قال عبدالله محمد السبيعي: إن استخدام التقنية في التعليم يفتح المجال للإبداع بشكل أكبر، موضحاً أنه “قبل ما يقارب الثلاث سنوات دخلت ملامح التقنية في التعليم وتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل فتأسيس نظام نور وتقييم الطلاب من خلال طباعة الشهادات بالشكل الإلكتروني والنتائج الشهرية ونهاية العام الدراسي

وأوضح “السبيعي”، في مقال تحت عنوان “التقنية والتعليم” بصحيفة “الرياض”، “استخدام التقنية في تطوير الكتب الدراسية وتصميم المواقع والتطبيقات وخلق روح من التفاعل ما بين المعلمين والطلاب، حيث إن الكتاب يتفاعل مع كل الطلاب في فهم أساسيات الدروس واستخدام أحدث التقنيات في إيصال المعلومات بالشكل الصحيح”.

وأضاف، أن منصة بوابة التعليم الوطنية عين في جعل الكتاب مرجعاً أساسياً لشرح كل الدروس لكل المراحل التعليمية بتوظيف تقنية (QR)، وهي من أسهل التقنيات التي لا تحتاج إلى برامج (فقط إنترنت) ومن خلال كاميرا الجوال توجه على المربع الموجود في أعلى كل صفحة من محتويات الكتاب ويقرؤها ويفتح لك شرحاً مرئياً ومسموعاً.

وفي النهاية، أكد أن الباركود الموجود بالكتب، هي تقنية داعمة للعملية التعليمية، فليست تلك الرموز هي المسؤولة عن تحسين عملية التعلم، لكن تعتمد الاستفادة من الباركود على تطوير استراتيجيات تدريسية مناسبة تعمل على تحسين التعلم.