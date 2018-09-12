القبض على 45 ألف بقضايا متنوعة في الرياض.. بينهم 3 آلاف مواطن

تواصل- الرياض:

تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على 45261 متورطاً في قضايا جنائية متنوعة، بينهم 3338 مواطناً خلال 7 أشهر من العام 1439هـ، وفقاً لـ”الرياض”.

جدير بالذكر، أن مهام رجال القوات الخاصة تتنوع ما بين اقتحام المباني التي يتحصن بها المطلوبون للجهات الأمنية، وتخليص الرهائن من أيدي الجناة، وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل المتورطين والمطلوبين في قضايا أمنية متنوعة ودهم المواقع التي يقطنها الجناة والمخالفون، والتي غالباً ما تُستغَل لتصنيع الخمور، أو المواقع المشبوهة التي تؤوي الهاربات من العمل والتي تستغل في الغالب لمواقع ممارسة الرذيلة.