«لائحة الإفلاس» تسمح لـ«المَدِين» بمعاودة نشاطه التجاري

تواصل – الرياض:

بدأ العمل باللائحة التنفیذیة لنظام الإفلاس، أمس الثلاثاء، التي تلزم المدین ذي الصفة الطبیعیة- الذي لم یبرأ من دین متبق في ذمته – القیام بتبلیغ دائنیه عند بدء ممارسته نشاطًا تجاریًا أو مهنیًا یهدف إلى تحقیق الربح خلال 24 شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفیة.

وأهم ما تضمنته أحكام اللائحة وجوب دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفلیسة، ما لم یثبت تعد أو تفریط، ویتولى الأمین بیع أصول التفلیسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة لصغار المدینین الصفة النهائیة.

كما تضمنت اللائحة إجراءات الإفلاس، وإجراءات التسویة الوقائیة، وإعادة التنظیم المالي، إضافة إلى المقاصة والدیون التبادلیة، وأولویة الدیون. ویشترط على المدین تبلیغ الدائن قبل تقدیم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر یومًا من تاریخ تقدیمه.

وتضمنت كذلك إعفاء المدین أو المالك أو المدیر أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبیق أحكام نظام الشركات فیما یخص بلوغ خسائر المدین النسبة المحددة تقض المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. ومن في نظام الشركات، وذلك إذا قید طلب افتتاح إجراء إعادة التنظیم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام.

وبین ما تضمنته اللائحة كذلك دفع أتعاب العاملین المستمرین في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفیة فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء. حسب “عكاظ”.