20 أفعى في حقيبة مسافر بالمطار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

انهيار مبنى من 4 أدوار بجدة.. والدفاع المدني: لا خسائر بالأرواح (صور)

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

20 أفعى في حقيبة مسافر بالمطار

20 أفعى في حقيبة مسافر بالمطار
0

تواصل – فريق التحرير

صادرت الجمارك الروسية 20 أفعى في مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو، كانت بحوزة راكب ألماني قادم من دوسيلدورف الألمانية.

ونُقلت الأفاعي إلى المركز الروسي لدعم الحيوانات البرية في إدارة حماية البيئة بحكومة موسكو؛ لعدم وجود مستندات تُثبت هويتها وأنواعها.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة أن صاحب الأفاعي وصل موسكو، يوم الاثنين 10 سبتمبر الجاري، بطائرة قادمة من دوسيلدورف الألمانية.

وحسب ما أورده، فإنه اشتراها في معرض دولي أقيم بألمانيا، ووزعها في أوعية أسطوانية وضعت داخل أكياس من القماش.

ولم يذكر الألماني عند السفر وجود زواحف ضمن أمتعته الشخصية. وقال ناطق باسم إدارة حماية البيئة إن الأفاعي لا تزال تحت الحجر الصحي في مركز دعم الحيوانات البرية. فيما قال الخبراء إن الأفاعي ليست من الأنواع السامة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اتفاق «روسي – صيني» يهدد عرش الدولار في التجارة العالمية

اتفاق «روسي – صيني» يهدد عرش الدولار في التجارة العالمية

روسيا تنفذ أكبر مناورات عسكرية منذ «الحرب الباردة»

روسيا تنفذ أكبر مناورات عسكرية منذ «الحرب الباردة»

الطيران الروسي يقصف حماة وإدلب بالبراميل المتفجرة

الطيران الروسي يقصف حماة وإدلب بالبراميل المتفجرة

أمريكا تُحذر من هجوم وشيك لنظام الأسد على إدلب بدعم روسيا وإيران

أمريكا تُحذر من هجوم وشيك لنظام الأسد على إدلب بدعم روسيا وإيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>