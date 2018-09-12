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«هدف»: تأهيل المواطنين للعمل في الـ«12 نشاطاً»

«هدف»: تأهيل المواطنين للعمل في الـ«12 نشاطاً»
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تواصل – واس:

قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، حزمة من ممكنات الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية للسعوديين والسعوديات، وذلك ضمن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن في منافذ البيع في 12 نشاطاً في سوق العمل، الذي بدأت مرحلته الأولى أمس، بتوطين 4 أنشطة هي: محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وعمل الصندوق بالتنسيق مع عدد من الغرف التجارية الصناعية والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على عقد برامج تدريبية مشتركة، بهدف تنفيذ برامج تدريب مدعومة من الصندوق، فضلاً عن منصات تدريب تفاعلية كمنصة دروب الإلكترونية، كما تم الإعلان عن قنوات التوظيف وإتاحتها أمام الراغبين في الالتحاق بفرص العمل وأصحاب الأعمال كالبوابة الوطنية للعمل طاقات، ومراكز طاقات للتوظيف وفروع الصندوق المنتشرة في مناطق المملكة، ومعرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني.

ويدعم “هدف” المواطنات الراغبات بالعمل في السوق السعودية، من خلال برنامجي دعم ضيافات الأطفال قرّة، ودعم نقل المرأة العاملة “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة السعودية ومساعدتها في تذليل التحديات التي تواجهها في سوق العمل.

كما سيدعم الصندوق المنشآت التي توظف السعوديين والسعوديات عبر برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، من خلال تحمل “هدف” نسبة من حصة الاشتراكات التأمينية، كما يتحمل “هدف” أيضا من خلال برنامج دعم العمل الجزئي نسبة من الاشتراكات التأمينية للموظفين، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، إلى جانب برنامج رفع المهارات للباحثين عن عمل لرفع المستوى المهاري للكوادر البشرية الوطنية وإكسابهم الخبرات وتهيئتهم لبيئة العمل.

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