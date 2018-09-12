مواطن يطالب بالتحقيق في وفاة والدته بمستشفى الملك فهد بالمدينة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

«التعليم»: لجنة مركزية بالوزارة لـ«تعليق الدراسة»

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

توجيه مهم وعاجل من «العمل» لذوي الإعاقة

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

القصيم.. إغلاق أسواق بريدة بسبب «إنفلونزا الطيور»

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

مفاجأة صادمة لـ«عائلة طفل» بالرياض.. اختفى داخل مستشفى حكومي

مواطن يطالب بالتحقيق في وفاة والدته بمستشفى الملك فهد بالمدينة

مواطن يطالب بالتحقيق في وفاة والدته بمستشفى الملك فهد بالمدينة
0

تواصل – المدينة:

طالب المواطن ناصر الرشیدي وزارة الصحة والجهات الرقابیة بفتح تحقیق في وفاة والدته، ذات الـ54 عاماً، بمستشفى الملك فهد بالمدینة المنورة بعد “24” ساعة من إجراء عملیة تركيب قسطرة للغسیل الكلوي.

وأكد، أن والدته كانت تعاني من فشل كلوي وأُجريت لها قسطرة في الید الیمنى من قبل، وبعد مرور الوقت توقفت القسطرة وأحیلت إلى مستشفى الملك فهد، وأجریت لها قسطرة مؤقتة في القدم حتى یتم عمل أخرى دائمة في الكتف، وبعد مرور أسبوعان أُدخلت والدتي غرفة العملیات في تمام الساعة “11” ظهراً بتاریخ 13 / 10 / 1439، وقامت بإبلاغ الأطباء قبل إجراء العملیة بأنها قد أجرت قسطرة في الكتف الأیمن، لكن الأطباء لم یستمعوا لها بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأضاف، تم إجراء القسطرة في الكتف الأیمن، ولم تنجح، فأجریت القسطرة في الكتف الأیمن في نفس الوقت ومن ثم خرجت الوالدة من غرفة العملیات في تمام الساعة الثانیة ظهراً.

وأشار الرشیدي إلى أن والدته كانت تعاني من ألم شدید في الكتف الأیمن بسبب وخزات الإبر التي تعرضت لها، ووجود جرح مغلق في الكتف الأیمن بسبب تركیب القسطرة بطریقة غیر صحیحة، وعدم الاستماع لأقوالها، وبعد أربع وعشرین ساعة من إجراء العملیة انتقلت الوالدة إلى رحمة الله.

وطالب الرشیدي، وزارة الصحة والجهات الرقابیة بالتحقیق العاجل مع الكادر الطبي المسؤول عن الحالة ومحاسبة المتسبب في النزیف الذي تعرضت له الفقیدة في الصدر مما أدى إلى وفاتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مدرسة عالمية تحرم 100 طالب من الدراسة بسبب الرسوم.. و«التعليم» تتفاعل

مدرسة عالمية تحرم 100 طالب من الدراسة بسبب الرسوم.. و«التعليم» تتفاعل

8 حالات وفاة وإصابة جراء سقوط «بركس» في المدينة

8 حالات وفاة وإصابة جراء سقوط «بركس» في المدينة

مواطن يتهم مطار الدمام بالتسبب في وفاة ابنته.. لهذا السبب

مواطن يتهم مطار الدمام بالتسبب في وفاة ابنته.. لهذا السبب

التحقيق مع قائد مركبة حاول دهس مشرفة تربوية في عسير

التحقيق مع قائد مركبة حاول دهس مشرفة تربوية في عسير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد
هذا هو الجمال الخالد!
مقالات

هذا هو الجمال الخالد!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>