وفاة شاب أمريكي أثناء حفر «ملجأ نووي» تحت الأرض  

توفي شاب أمريكي بينما كان يساعد رجل أعمال مليونير لبناء شبكة أنفاق تحت منزله للاحتماء بها عند اندلاع حرب نووية.

تعاقد المليونير دانيال بيكويت مع الشاب إسكيا كفرا العام الماضي، لحفر أنفاق تحت منزله في واشنطن بسبب خوفه من هجوم نووي من كوريا الشمالية.

وأثناء عمل إسكيا في الحفر تحت الطابق السفلي لمنزل بيكويت، اندلع حريق في المنزل، وتسرب الدخان إلى الأنفاق، ما أدى إلى موته اختناقاً.

وواجه بيكويت تهمة القتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد، لأنه تسبب في مقتل الشاب أثناء حفر النفق.

يذكر أن الشرطة وجدت جثة إسكيا المتفحمة في قبو منزل بيكويت بعد الحريق، بعدما أمضى أسابيع في العمل تحت الأرض، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.