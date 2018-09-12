ارتفاع أسعار النفط مع بحث شراكة نووية بين المملكة وأمريكا

تواصل – الرياض:

بحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال لقائه وزير الطاقة الأمريكية ريك بيري، في واشنطن أمس الأول (الإثنين)، إمكان التعاون النووي المدني بين المملكة والولايات المتحدة، والوضع في أسواق النفط العالمية، وجهود تبادل الخبرات في تكنولوجيا تطوير «أنواع الوقود الأحفوري النظيفة»، وذلك حسبما ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها.

وعلى خلفية الاجتماع، ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، مع اقتراب العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، رغم جهود واشنطن الرامية لحث كبار الموردين الآخرين على تعويض النقص المتوقع.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.67 دولار للبرميل، بزيادة 65 سنتا أو 2.0 %عن التسوية السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 5.0 %إلى 75.77 دولار للبرميل.