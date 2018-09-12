مفاجآت ومزايا حصرية للمعلمين والمعلمات‎

تواصل – الرياض:

أكدت مصادر، أن شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم، ستكشف عن ما وصفته بـ «المفاجآت» للمعلمين والمعلمات بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق الخامس من أكتوبر المقبل (25 من شهر المحرم الجاري).

وتوقعت المصادر بحسب ‘‘عكاظ‘‘ أن تكون هناك عروض حصرية لمنسوبي التعليم من شركات كبرى في مجالات النقل (سيارات، طيران، سياحة) والاتصالات (شرائح مخفضة، أجهزة، إنترنت المنزل)، لافتة إلى أن «تطوير» تواصل لقاءات مع عدد من الشركات لبحث المزيد من الخدمات التي تسعى لتقديمها.

من ناحية أخرى، رجحت المصادر أن تعلن «تطوير القابضة» عن شركة التأمين التي ستقدم الخدمات لمنسوبي التعليم قبل نهاية الفصل الدراسي الأول؛ إذ إن الملف لا يزال قيد المناقشة، وتحت العرض مع مجلس الإدارة، بهدف تحديد آلية الدفع والحد الأدنى للاشتراك في الوثيقة.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور سعود بن خضير سبق أن أكد في تصريحات إلى «عكاظ» أن المزايا المرتقبة للمعلمين ستكون ضمن خطة لتوقيع 50 اتفاقية مع شركات من القطاع الخاص، وتشمل خدمات صحية وعلاجية، وخدمات تسهيلات في التمويل الشخصي والعقاري والدراسي والبطاقات الائتمانية، وخدمات في شركات الاتصالات منها شرائح اتصال وإنترنت مخفضة ومتعددة وشراكات مع وكالات السيارات وتخفيض أسعار الطيران وشركات تأجير السيارات، وتخفيضات في التسوق في الأثاث المنزلي والحواسيب والملابس والإعفاء من رسوم الدراسة عن بعد والانتساب في التعليم الجامعي، وتخفيض أسعار الدورات التدريبية، وتخفيض رسوم العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية، وتوفير أندية للمعلمين، وعروض مخفضة وميسرة للاحتفالات، وشراكات مع القطاع الخاص لتمويل وبناء الأندية.